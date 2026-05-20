Macron pide regular las criptomonedas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, apeló a regular el mercado de las criptomonedas, que consideró que puede servir de base para la financiación del terrorismo, y favorece escapar a los controles actuales.

Redoblar esfuerzos

“Si permitimos que se desarrolle una zona sin ninguna regulación, seremos cómplices de las actividades terroristas”, aseguró Macron.

El presidente francés reconoció avances en la lucha contra la financiación del terrorismo, ligados esencialmente, dijo, a la mayor coordinación a nivel internacional, pero advirtió que quedan terrenos en los que hay que redoblar esfuerzos, entre los que destacó el campo de las criptomonedas.

Macron planteó una “regulación adecuada, armonizada” que permita luchar contra la financiación del terrorismo sin por ello detener un sistema al que reconoció virtudes financieras innovadoras.

Junto a ello, el presidente francés advirtió contra la creciente interacción entre el terrorismo y el crimen organizado, que exige a su juicio una coordinación entre diferentes servicios en la lucha contra sus financiaciones.