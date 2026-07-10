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Magisterio de CNTE, mercenarios y esquiroles

Julio 10 del 2026
Magisterio de CNTE, mercenarios y esquiroles

El líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, calificó al magisterio disidente, es decir, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de “mercenarios y esquiroles”.

En un mensaje con motivo del fin del ciclo escolar, agradeció a maestras y maestros de México por su entrega incansable, por su resistencia creativa, “por su esperanza militante, que su ejemplo ilumine el camino hacia una nación más justa, más humana y generosa”.

Dijo que el presente y futuro de México se forja en sus aulas, en su ejemplo y en su lucha.

“Sigamos caminando juntos, no permitamos que mercenarios y esquiroles rompan la fuerza colectiva”, señaló el también senador por Morena.

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