Manifestantes toman las calles tras ataque con cuchillo

Manifestantes bloquearon el martes varias calles en Belfast, en Irlanda del Norte, e incendiaron vehículos, incluido un autobús, al día siguiente de un ataque con cuchillo atribuido a un refugiado sudanés, según periodistas de la AFP en el lugar y medios británicos.

La policía norirlandesa y las autoridades británicas multiplicaron los llamados a la calma, tras el ataque cuya grabación en video conmocionó al país.

Cientos de manifestantes, muchos de ellos con el rostro cubierto, comenzaron a concentrarse en Belfast. En varios puntos de la ciudad se veían columnas de humo, en medio del sobrevuelo de helicópteros de la policía.

La policía informó que la víctima, un hombre de unos 40 años, fue trasladado al hospital con lesiones graves en los ojos, el rostro y la espalda después de que lo atacaron en la calle a última hora del lunes en el norte de Belfast, en Irlanda del Norte.

El sospechoso, de 30 años y cuyo nombre no fue revelado, permanece bajo custodia policial y fue acusado de intento de asesinato, posesión de un cuchillo en un lugar público y proferir amenazas de muerte. En el lugar se encontró un cuchillo de cocina.

La policía trata de determinar el motivo, pero no había información que sugiriera que el ataque estuviera relacionado con el terrorismo.

Los líderes de Irlanda del Norte y el jefe de policía ofrecieron una conferencia de prensa en la que instaron a la gente a no incitar al odio y al miedo ni atacar a comunidades específicas.