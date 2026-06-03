Mantendrá el país grado de inversión: UBS

México conservará su grado de inversión en los próximos años, pese a los recientes ajustes realizados por agencias calificadoras, pero enfrenta un entorno de incertidumbre que continúa frenando la inversión y limitando el crecimiento económico, advirtió UBS.

En un análisis sobre las perspectivas del país, la firma financiera señaló que los recientes movimientos de Moody’s y S&P no representan una señal de una pérdida inminente del grado de inversión, sino más bien un reconocimiento de riesgos que los mercados ya habían incorporado en sus valuaciones.

En su escenario base, UBS considera que México mantendrá su estatus como emisor con grado de inversión gracias a fortalezas estructurales como la credibilidad de su banco central, la profundidad de sus mercados financieros y su estrecha integración económica con Estados Unidos.

No obstante, la institución destacó que el margen de maniobra del país se ha reducido. Aunque la economía mexicana mantiene estabilidad macroeconómica, con una inflación en descenso, un sistema bancario sólido y niveles de deuda manejables en comparación con otros países emergentes, persisten factores que afectan las decisiones de inversión de largo plazo.

Entre los principales factores de riesgos, la firma resaltó la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). UBS indicó que los inversionistas no anticipan una ruptura del acuerdo comercial, pero sí un proceso prolongado de negociaciones y revisiones periódicas que podría extender la incertidumbre sobre las reglas futuras del comercio regional.

La institución explicó que esta falta de claridad afecta especialmente a los proyectos manufactureros y de infraestructura, que requieren horizontes de planeación de varios años.

Factores internos

A este escenario se suman factores internos. UBS señaló que la reforma judicial y el debilitamiento de organismos autónomos han elevado las preocupaciones sobre la certidumbre institucional, el Estado de derecho y la efectividad gubernamental.