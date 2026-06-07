Mantienen bajo control incendio en pozo Krem-1

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que mantiene bajo control operativo la contingencia registrada en el pozo exploratorio Krem-1, ubicado en el municipio de Las Choapas, Veracruz, y que prevé iniciar una nueva etapa de labores correctivas a partir del próximo lunes.

El incidente ocurrió hace aproximadamente tres meses y, desde entonces, se han mantenido acciones de atención en la zona para mantenerlo bajo control, de acuerdo con el director general de la petrolera mexicana, Juan Carlos Carpio Fragoso.

Petróleos Mexicanos refirió que los trabajos se desarrollan conforme a un plan técnico diseñado para este tipo de contingencias.

Indicó que actualmente se realizan labores para facilitar el acceso de personal y equipo especializado, así como el suministro de agua requerido para las operaciones previstas.

Pemex detalló que los fluidos y gases que emanan del pozo son quemados de manera controlada y bajo supervisión permanente de personal técnico. Asimismo, señaló que fueron habilitadas fosas de contención para manejar posibles escurrimientos derivados del incidente.