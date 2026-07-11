Matan a exalcalde de Fresnillo, Zacatecas

Familiares y autoridades confirmaron que el expresidente municipal de Fresnillo, Benjamín Medrano Quezada -quien saltó a la fama nacional en 2013 al convertirse en el primer alcalde gay postulado por el PRI-, fue asesinado de un disparo en la cabeza en Guadalajara, Jalisco.

El político zacatecano estuvo en calidad de no identificado hasta la noche del jueves, el hecho ocurrió la noche del pasado lunes, en un establecimiento en la colonia Santa Elena de la Cruz, cuando una persona armada llegó y le disparó al político, luego huyó en una motocicleta y se desconoce su paradero.

El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, mencionó que el fallecimiento de Benjamín Medrano fue producto de un disparo de arma de fuego en el cráneo, al ser ejecutado al interior de una paletería en Guadalajara y que la noche de ayer jueves fue identificado por la hermana.