México llega al Mundial 2026 con alta presión social

En la víspera de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, México llega con en un escenario complejo: por una parte, altos niveles de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero por la otra, evaluaciones críticas en materia de seguridad, presión social, un crecimiento económico estancado y elevadas tensiones diplomáticas y comerciales con los Estados Unidos.

Así lo señala el informe “Mundial 2026. ¿Cómo llega México?”, que Integralia publicó ayer martes.

Señala que el principal reto de gobernabilidad se concentra de forma directa en la Ciudad de México, marcada por movilizaciones de diversos colectivos como madres buscadoras, organizaciones animalistas, estudiantes y comerciantes.

Advierte que el foco de alerta máxima se encendió tras las recientes protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El magisterio disidente ha lanzado bloqueos en puntos estratégicos de la capital y en carreteras clave del centro y Bajío, amenazando formalmente al Gobierno Federal con boicotear el histórico partido inaugural en el Estadio Azteca.

Para evitar afectaciones en los eventos globales, las autoridades se ven obligadas a desplegar una estrecha y urgente coordinación entre los niveles federal y local. Sin embargo, el informe puntualiza que persisten síntomas de descoordinación política.