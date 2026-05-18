México: niñez olvidada

La propuesta de recortar el calendario escolar generó polémica, pero a nadie debería sorprender. No es un error de cálculo ni una decisión aislada: es el síntoma más reciente de un régimen que nunca ha tenido a la niñez en el centro.

Lo que se ve hoy es el resultado de años de decisiones que fueron debilitando, una por una, las redes de protección para niñas, niños y adolescentes.

Primero cerraron las estancias infantiles: más de 9 mil en todo el país y 330 mil niños sin servicio. Las madres trabajadoras fueron las más afectadas, sin alternativa y sin aviso.

Después desaparecieron las escuelas de tiempo completo, que beneficiaban a 3.6 millones de niños en zonas marginadas; muchos dependían de ellas para recibir su única comida caliente del día y para tener un espacio seguro mientras sus padres trabajaban.

Luego vino la pandemia y México mantuvo uno de los cierres escolares más largos: casi dos años sin clases presenciales. Mientras otros países entendieron que abrir las escuelas era prioritario, aquí se normalizó el rezago educativo. Hoy, 3 de cada 10 adolescentes en México viven con algún nivel de atraso escolar.

En salud, el deterioro también es evidente. La cobertura de vacunación contra sarampión cayó de 99 a 69 % en seis años. La vacuna contra difteria, tétanos y tos ferina pasó de 88 a 78 %. Enfermedades del siglo pasado volvieron a tocar la puerta por un sistema de salud incapaz de sostener lo básico.

Se vio escenas que jamás debieron ocurrir: madres protestando en el aeropuerto más importante del país porque no había medicamentos oncológicos para sus hijos. Y mientras tanto, otra crisis avanzó en silencio: los intentos de suicidio entre jóvenes prácticamente se duplicaron entre 2018 y 2025.

Pero quizá el dato más alarmante está en la seguridad. A nivel nacional, los casos de menores desaparecidos pasaron de 599 en 2018 a 2 mil 53 en 2025: más del triple en menos de una década. La cifra no es abstracta: detrás hay una familia que busca, un nombre sin respuesta, una niñez interrumpida.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha documentado: las desapariciones de niñas, niños y adolescentes en México tienen características particulares, vinculadas directamente a su reclutamiento e involucramiento con el crimen organizado. Durante años se creyó que ese fenómeno era un problema lejano. Ya no.

El crimen organizado recluta adolescentes desde los 13 años y llena los vacíos que el Estado dejó en las periferias y en las comunidades más vulnerables del país.

El caso de “Juanito Pistolas”, incorporado al sicariato desde menor y muerto antes de cumplir la mayoría de edad, no es una historia aislada: es el retrato de un país que dejó sola a su niñez.

Lo que ha ocurrido no es descuido. Se trata de una serie de decisiones que, juntas, resultan en un resultado común: una generación que crece con menos escuela, menos vacunas, menos cuidados y más riesgo de desaparecer. La niñez está pagando la factura de esta transformación.

Poner a las niñas y los niños en el centro no es discurso ni mercadotecnia. Es presupuesto, infraestructura y política pública sostenida. El desarrollo de un país también se define por cómo cuida a quienes todavía no pueden defenderse solos.