México y EUA inician ronda para revisar T-MEC

Rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se llevó a cabo el segundo día de negociaciones de la primera ronda formal entre los gobiernos mexicano y estadounidense.

En ausencia del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, la delegación norteamericana la encabeza el representante comercial adjunto, Jeffrey Goettman.

Asociación se fortalecerá

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, encabezaron la delegación mexicana, en la que también participó Altagracia Gómez.

La Secretaría de Economía dijo que “el secretario Ebrard confió en que México y Estados Unidos lograran, tras las conversaciones, fortalecer aún más su asociación económica, en la que ambos países son el principal socio comercial del otro”.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, difundió por redes sociales un mensaje en el que dijo: “Juntos, seguiremos fortaleciendo y modernizando la relación económica más grande de la historia para la prosperidad y el bienestar de nuestros pueblos y nuestro futuro compartido”.

Sector automotor, acero y aluminio los temas

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) dijo que los dos temas a abordarse serán: reglas de origen y seguridad económica.

Mientras que Ebrard aseguró que los temas a abordarse serán: sector automotriz, acero y aluminio que “para nosotros son una gran preocupación”, así como dispositivos médicos y manufactura avanzada.