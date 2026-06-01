México ya cambió, nadie detiene la transformación

Desde el Monumento a la Revolución, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó y dejó en claro que México ya cambió y nada ni nadie detendrá la transformación que vive con un pueblo despierto y organizado que decide su destino como país libre, democrático, independiente y soberano —el cual colabora, se coordina, pero nunca se subordina—; por ello convocó a salir, a partir de la próxima semana, a todas las plazas públicas a realizar asambleas e informar al pueblo que la patria no se vende, sino que se le ama y se le defiende y que en México no se aceptan injerencias.

"México ya cambió. Nada ni nadie va a detener la transformación de nuestra patria. Esa es la nueva realidad. México es un país democrático. Es falso que ´queremos ser dictadura´ o ´que apoyemos la censura´. Todo lo contrario. Quizá somos el país que goza de las mayores libertades en el mundo. Porque este movimiento nació del pueblo, camina con el pueblo y gobierna para el pueblo. Ya no son los tiempos de los privilegios y de la corrupción. Se acabó la época en que unos cuantos saqueaban a México, mientras millones sufrían abandono y pobreza. Hoy el pueblo está despierto, consciente y organizado".

El pueblo decide

"Y por eso lo decimos con firmeza: ni los corruptos de antes que quieren regresar al poder, ni quienes pretenden utilizar al movimiento de transformación para proteger intereses personales, ni ningún agente extranjero que quiera imponer condiciones a nuestra nación, van a doblegar la dignidad del pueblo de México. Por eso, les pregunto: ¿quién decide en México: las agencias extranjeras o el pueblo? ¡El pueblo! ¿Quién decide en México: los grandes intereses económicos o el pueblo? ¡El pueblo! ¿Vamos a defender la soberanía y la independencia de México? ¡Sí! ¿Vamos a defender la Transformación? ¡Sí! Los convoco a que, a partir de la próxima semana, vayamos a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos, e informar al pueblo de que: ¡La patria no se vende! ¡La patria se ama y se defiende! A todas y todos los mexicanos, podemos tener diferencias, pero hay algo que todas y todos deberíamos estar de acuerdo: ¡en México decidimos las y los mexicanos!", puntualizó en su informe Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria. Rendición de Cuentas a Dos Años del Triunfo ante 850 mil mexicanos que asistieron tanto en el Monumento a la Revolución como en las plazas públicas de 30 estados del país.

20 meses de gobierno

La jefa del Ejecutivo destacó que durante los 20 meses que lleva su gobierno se ha conducido con honradez, por ello: se redujo 10 p% el gasto corriente; se incrementó la recaudación de 2024 a 2025 en 4.8 % en términos reales y sin aumentar impuestos; en el primer trimestre del 2026 se alcanzó récord en Inversión Extranjera Directa con 23 mil 591 millones de dólares (mdd); el desempleo se ubica en solo 2.5 %; se han creado 669 mil empleos; la inflación y las tasas de interés disminuyeron; los 24 productos de la canasta básica han reducido su precio en 12 %; el peso se ubica en 17.40 pesos por dólar, por lo que es la segunda moneda que más se ha apreciado frente al dólar; la deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del primer trimestre de 2026; en 2025 el déficit disminuyó en 1.5 % del PIB.México no es piñata de nadie

Ante el reciente caso de Rocha, reiteró su rechazo a la injerencia, después de que Estados Unidos señaló al gobernador con licencia de Sinaloa por nexos contra el narco.

"Porque es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades selectas. Porque primero hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelve del principal elector de México. Eso no lo podemos permitir", pronunció.

Intervención

Denunció una ofensiva mediática y campañas digitales de desestabilización atribuidas a sectores de la derecha nacional e internacional.

"(...) México no es piñata de nadie. Cuando del exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo les corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia", declaró.