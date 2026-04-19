Miles de personas aclaman a Machado en Madrid

La opositora venezolana María Corina Machado fue aclamada el sábado por miles de ciudadanos al grito de “presidenta” presentes en la Puerta del Sol de Madrid tras recibir la Medalla de Oro de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular).

Machado rehusó reunirse durante su estancia en la capital con el premier español, Pedro Sánchez, por haberse reunido con líderes progresistas en Barcelona, dijo.

Durante la entrega de la condecoración, Ayuso cargó contra los efectos devastadores del “comunismo y el socialismo moderno” y dijo en referencia a la cumbre de líderes progresistas en Barcelona convocados por Sánchez que “hoy están de guateque en Barcelona”.

Machado afirmó que “lo ocurrido en Barcelona”, en alusión a la cumbre con líderes progresistas, entre ellos los presidentes de México, Brasil y Colombia, “ha evidenciado por qué mi reunión (con Sánchez) no es conveniente”, afirmó.

Delcy Rodríguez representa el caos

La opositora venezolana considera que Delcy Rodríguez representa “el caos, la violencia y el terror” y agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, porque “ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela”.

Ayuso por su parte reprochó que “nos dan lecciones de democracia quienes tienen a Cuba a oscuras” y lamentó que muchos ciudadanos continúan encerrados en cárceles venezolanas.

La presidenta regional definió a Machado como una “florecita brillando en la oscuridad” y aseguró que pasará a la historia “por ser la primera presidenta de Venezuela”.