Morena no solapa a nadie

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, pidió no adelantar juicios ni especular en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Enrique Inzunza Cázarez, acusados por el gobierno de Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico.

Dijo que la Fiscalía de Nueva York tendrá que presentar pruebas de las acusaciones, pues hasta ahora solo se conocen los cargos, pero no se han documentado.

Y el 24 de octubre de 2024, diputados de Morena apoyaban a Rubén Rocha Moya, cuando compareció ante la Cámara de Diputados, luego de que días antes, Ismael “El Mayo” Zambada publicó una carta en la que aseguró que el día de su captura (25 de julio de 2024), tenía planeado reunirse con el gobernador de Sinaloa.

En ese evento, el mandatario estatal reconoció que la entidad a su cargo vivía “un momento difícil”, y confesó que no tenía una idea clara de cuándo terminará la violencia en esa entidad.

En la foto aparece gran parte de la bancada morenista quienes, tras tomarse la postal, gritaron al unísono “¡No estás solo!, ¡no estás solo!”.

Por lo anterior, la senadora Lilly Téllez, celebró que la fiscalía estadunidense haya presentado una acusación por narcotráfico en contra del actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros nueve funcionarios.