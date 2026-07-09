Morena y PT homenajean a Muñoz Ledo

En el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, legisladores de Morena y del Partido del Trabajo (PT) recordaron el tercer aniversario luctuoso de Porfirio Muñoz Ledo destacando su trayectoria en la política, como impulsor de la transición democrática, Noroña recordó que él conoció sus luces y sombras.

En tribuna, el diputado morenista Gabriel García, en las efemérides recordó el tercer aniversario luctuoso de Muñoz Ledo, que se conmemora este 9 de julio y legisladores del PRI y PAN se sumaron al tema, pero recordaron que los últimos meses de su vida, quien fuera senador, diputado, embajador, secretario de Estado, advirtió del llamado narco pacto.

La senadora del PRI, Carolina Viaggiano, expuso que Porfirio Muñoz Ledo, quien militó en ese partido y renunció fue “un hombre valiente. Fue un hombre de la izquierda, un hombre brillante. Un hombre que al final de sus días nos mostró que la lealtad es a la República, no a una persona. Que la lealtad es a la patria”.

Solicitó la transmisión de un video donde quien fuera embajador ante la ONU, expuso: “Debe entender Andrés Manuel López Obrador, que su contubernio o alianza con el narco no es heredable”.

Si alguien conoce a Porfirio Muñoz, ese soy yo: Noroña

De inmediato, Gerardo Fernández Noroña, indicó que los “vende patrias y traidores al pueblo hoy vienen aquí a querer reivindicar para ellos la imagen de un patriota. Si alguien en este pleno conoció a Porfirio Muñoz, ese soy yo. Si alguien trabajó cerca con Porfirio Muñoz (…) y si alguien conoce sus luces y sus sombras soy yo”.

La diputada del PAN, Verónica Pérez Herrera, se sumó al reconocimiento a quien fuera titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y dijo supo entender que la lealtad de un auténtico hombre de Estado es con la República y con la Constitución, jamás con un hombre, con un partido o con una sola voluntad.

El diputado del PT, Reginaldo Sandoval, expuso que Muñoz Ledo fue “un hombre muy ilustrado, muy creativo (…) e impulsor de la pluralidad democrática y también por la que la 4T llegó al poder el 1.º de julio”, pero “yo creo que también tuvo sus desviaciones”.