Morenistas dejan solo a Rubén Rocha

Senadores, diputados y otros políticos de Morena se deslindaron del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y dejaron su futuro en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Entrevistados por separado, diversos personajes morenistas expresaron que una vez que se ha separado de su cargo, Rocha Moya debe asumir las consecuencias de lo que resulte de las investigaciones de la FGR.

Solo el senador Gerardo Fernández Noroña externó su confianza en la inocencia del gobernador con licencia, pero advirtió que si resultara culpable “no habrá impunidad ni en ese ni en ningún otro caso”.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que confía en la FGR, pero al ser cuestionado si tiene confianza en Rubén Rocha, respondió “no lo conozco”.

Hecho mediático para tapar a la CIA

Al reconocer que Morena ha cometido “equívocos” en el pasado, la diputada Dolores Padierna minimizó las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Rocha Moya, al señalar que “está de salida”.

En declaraciones a los medios de comunicación, la legisladora aseguró que las denuncias contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses tienen trasfondo político y mediático, por lo que descartó que puedan afectar electoralmente a su partido.

“Yo lo considero como un hecho mediático para tapar otro más grave, que es el de la CIA en Chihuahua. Ahí está la razón, porque si tanto interesaba, ¿por qué lo hacen hasta ahora?”, cuestionó.

Dolores Padierna criticó al Partido Acción Nacional (PAN) por apoyar la postura del gobierno de Estados Unidos.

“Yo no compro la narrativa de Estados Unidos, una narrativa gringa que solo el PAN toma, solo el PAN ha retomado porque les conviene. Donald Trump es su verdadero dirigente, aquí no tienen dirigentes y se agarran de un fierro hirviendo, la verdad. No sé el PAN a qué le tira con eso”, apuntó.

La diputada subrayó que su partido aprendió la lección y con la nueva dirigente evitará cometer los errores del pasado.

-¿Rubén Rocha Moya es un equívoco?, se le preguntó.

-Pues, ya está de salida, ya debimos haber hablado de esto al principio de su gobierno y ahorita ya va de salida.

-¿El partido ya no respalda a Rocha Moya?

-El partido respalda a quien tenga que respaldar. Rocha Moya no necesita nuestro respaldo. Él tiene que rendir cuentas, pidió licencia, está rindiendo cuentas, y será la autoridad quien corresponda ese ese interior. Nosotros somos políticos nada más.