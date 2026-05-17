Muere el perro considerado como el más viejo del mundo

El viernes se dio a conocer el fallecimiento de Lazare, un perro considerado por muchos como “el perro más longevo del mundo”, con 30 años y 5 meses de edad en la comuna francesa de Villy-le-Pelloux.

Su muerte fue confirmada por su actual dueña, la francesa y madre soltera de 29 años Ophélie Boudol, a través de su cuenta personal en la plataforma de Instagram, donde despidió a Lazare con un video de recuerdos.

“Estoy muy agradecida de haberme cruzado en tu camino, de haberte dado la bienvenida y acompañado todo el camino. Nunca me arrepentiré de haber abierto nuestra puerta y corazón para ti”, explicó en un emotivo mensaje.

Lazare, un pequeño spaniel toy francés, nació el 4 de diciembre de 1995, de acuerdo con la directora de un albergue de perros francés Anne-Sophie Moyon. Además, padecía artritis, usaba pañales, ya no podía ver bien y era sordo.