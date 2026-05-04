Mueren familia en un incendio

Una familia de cinco integrantes perdió la vida tras incendiarse su vivienda en el fraccionamiento Praderas en Matamoros, Tamaulipas.

La casa, ubicada en calle Los Pinos número 60, comenzó a incendiarse sin que sus habitantes se percataran del siniestro, por lo que les fue imposible escapar.

Vecinos dieron aviso a las autoridades ya que el humo y el intenso fuego causaron pánico entre los residentes del sector. Los números de emergencia comenzaron a recibir llamados respecto a que al interior de la vivienda se escuchaban personas intentando salir.

No pudieron salir

Al llegar, elementos de Protección Civil, así como paramédicos de la Cruz Roja, nada pudieron hacer para salvar la vida de la familia e incluso, de una mascota. Los bomberos lograron contener el incendio a fin de que se pudiera ingresar por los cuerpos de las cinco personas y trasladarlos al Servicio Médico Forense.

Trascendió que en el incendio perdieron la vida una mujer de 56 años y otra de 26, un hombre de 60 y otro más de 24, así como una niña de apenas 4. Hasta el momento, las autoridades continúan trabajando y realizando las investigaciones para determinar el motivo exacto del incendio.