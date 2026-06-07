Mujeres médicas ocupan 30 % de cargos directivos

Las mujeres representan cerca de 70 por ciento de la matrícula de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de otras escuelas de medicina en México y el mundo; sin embargo, solo ocupan alrededor del 30 por ciento de los puestos directivos en el sector, afirmó la directora de esa entidad académica, Ana Carolina Sepúlveda Vildósola.

Al encabezar la ceremonia de graduación de la primera generación del Programa de Formación de Liderazgos de Mujeres Médicas FacMed-Aúna-Roche, la académica señaló que, aunque entre 50 y 60 por ciento de la fuerza laboral médica en México está integrada por mujeres, persisten brechas de género que limitan su acceso a espacios de toma de decisiones.

La medicina se está feminizando

Explicó que esta diferencia refleja la existencia de barreras estructurales que requieren políticas orientadas a promover la igualdad sustantiva y una mayor participación de las mujeres en los puestos de liderazgo dentro de las instituciones de salud.

El programa, impulsado por la Facultad de Medicina en colaboración con Aúna y Roche, estuvo dirigido a 48 médicas y profesoras de pregrado y posgrado, con el objetivo de fortalecer sus capacidades de liderazgo y fomentar su participación en cargos de decisión.

Durante el acto realizado en el auditorio “Dr. Fernando Ocaranza”, Sepúlveda Vildósola destacó que se trata de una acción afirmativa enfocada en impulsar el liderazgo femenino en las ciencias médicas y en el sistema de salud.

Asimismo, convocó a las participantes a proyectarse como futuras directoras de hospitales, jefas de servicio, líderes de equipos de investigación y responsables del diseño de políticas públicas en materia de salud.

Por su parte, la directora general de Roche México, Mónica Palomanes Seoane, destacó la relevancia de incorporar más liderazgos femeninos en un sector donde la participación de las mujeres es cada vez más significativa.

A su vez, la directora médica de Roche México, Maryet Pérez Barahona, señaló que el programa busca que las participantes desarrollen una visión integral de liderazgo que contribuya a mejorar la atención de los pacientes y fortalecer los equipos de trabajo.

El Programa de Formación de Liderazgos de Mujeres Médicas FacMed-Aúna-Roche forma parte de las iniciativas orientadas a promover una mayor participación de las mujeres en la conducción de instituciones académicas y de salud.