Nacional Monte de Piedad designa nuevo director

Nacional Monte de Piedad nombró a José Antonio Murillo Garza como nuevo director general de la institución, cargo que asumirá a partir de este primero de junio, en un movimiento que ocurre ocho meses después de la huelga que vive la institución prendaria.

“Sé de los retos y oportunidades que implica la situación que actualmente enfrenta la Institución, por ello asumo esta responsabilidad con enorme respeto por la historia y misión de la Institución, y con el compromiso de trabajar junto con todos los colaboradores, el Patronato, las autoridades y los distintos grupos de interés para fortalecer su impacto social, consolidar sus capacidades institucionales y construir bases sólidas para el presente y futuro”, dijo el nuevo director general.

Murillo Garza afirmó que asume la responsabilidad con el objetivo de fortalecer el impacto social de Nacional Monte de Piedad, consolidar sus capacidades institucionales y trabajar con colaboradores, autoridades y otros grupos de interés para enfrentar los retos que actualmente enfrenta la organización.

La institución señaló que la designación busca fortalecer su evolución institucional, consolidar capacidades organizacionales y ampliar su impacto social mediante los servicios de préstamo prendario que ofrece a millones de personas en el país.

Doctor en Economía por Rice University, ha desarrollado su trayectoria en los sectores académico, financiero y público. Ha sido profesor e investigador en instituciones como El Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Rice University.

En el sector público ocupó diversos cargos directivos en el Banco de México, donde participó en proyectos relacionados con el sistema financiero, innovación institucional y análisis macroeconómico para la toma de decisiones de política monetaria.

Posteriormente se integró a Grupo Financiero Banorte y más recientemente se desempeñó como director general de RappiCard, donde encabezó procesos de crecimiento, transformación e innovación financiera.

El Patronato de Nacional Monte de Piedad indicó que la experiencia del nuevo directivo en liderazgo institucional, transformación financiera y desarrollo tecnológico contribuirá a una nueva etapa de fortalecimiento de la organización.