Nada está heredado, dice Andy López

Tras asegurar que nada está dado por herencia, Andrés Manuel López Beltrán afirmó que competirá en igualdad de circunstancias en el proceso interno de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por la candidatura del sexto distrito federal, al mismo tiempo que dio a conocer que ya cambió su domicilio ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y en breve recibirá su nueva credencial de elector.

Relató que nació en Tabasco y vivió en Villahermosa hasta los 11 años de edad y posteriormente se fue a radicar a la Ciudad de México, debido a que su padre fue designado Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Nos movimos toda la familia a la Ciudad de México. Allá estudié, allá crecí, me desempeñé, pero siempre tuve arraigo a la tierra. Soy tabasqueño de nacimiento”, aseveró.

En otro tema, el hijo de López Obrador dijo “no voy a legitimar nunca medios que se dedican a repetir mentiras”, donde dejó entrever que, rumbo a su candidatura, reducirá su relación con medios de comunicación que considere cercanos a la oposición o críticos hacia Morena y su familia.

El morenista también cuestionó el trabajo de ciertos medios nacionales al asegurar que, desde su perspectiva, actúan políticamente en contra de Morena. “Hay medios de comunicación que más que medios de comunicación se comportan como voceros de la oposición o como la oposición”, declaró al explicar por qué no buscará tener presencia en esos espacios.