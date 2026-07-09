Negociación del T-MEC en etapa clave: Gobierno

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió un informe del gobierno federal donde expone que el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha entrado en una etapa clave, al reducirse de 54 a 14 los asuntos pendientes en las negociaciones con Estados Unidos.

En la Gaceta Parlamentaria se publicó el documento que recuerda que ambas naciones celebrarán una nueva ronda de trabajo el próximo 20 de julio para avanzar en los temas aún abiertos.

La información que fue enviada por la Secretaría de Economía (SE) detalla que la siguiente reunión bilateral tendrá como objetivo definir los próximos pasos de la revisión del tratado, atender los asuntos considerados prioritarios por ambas partes y comunicar los avances una vez concluido el encuentro.

Asimismo, que los temas planteados por Estados Unidos se concentran en la pérdida de empleos manufactureros, la dependencia de cadenas de suministro de terceros países, el déficit comercial, las reglas de origen y la seguridad económica.