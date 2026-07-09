Niega EUA extradición de “El Mayo” a México: Godoy

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos negó a México la extradición del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, quien ya aceptó la cadena perpetua ante la justicia estadounidense.

La fiscal indicó que el Departamento de Justicia norteamericano rechazó su solicitud, debido a que el cofundador del Cártel de Sinaloa está siendo procesado en una Corte de Distrito de aquel país.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó la imposibilidad de atender la solicitud de extradición realizada por el gobierno de México, argumentando que ‘ El Mayo’ está siendo procesado ante una Corte de Distrito de ese país”, explicó.

Godoy Ramos señaló que tienen 32 investigaciones contra Zambada García, de las cuales derivaron diferentes órdenes de aprehensión y con ello la orden de extradición.

Acusan al FBI de entregar información “falsa e imprecisa”

Así también la fiscal, acusó que pese, a las solicitudes del gobierno de México para esclarecer la detención de Ismael “El Mayo” Zambada García, el FBI no ha proporcionado la información completa o ha “dado datos falsos e imprecisos”.

De acuerdo con la fiscal, de confirmarse esto, se estaría frente a una serie de posibles violaciones graves.

La fiscal general aseguró que durante las diligencias en agosto de 2024, para recabar información sobre “el secuestro” del fundador del Cártel de Sinaloa, no se les permitió el acceso a los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sobre el avión y el piloto que trasladaron a “El Mayo”, la fiscal señaló que la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) no proporcionó datos de identificación para el piloto y la agencia estadounidense se limitó a decir que este pidió ser deportado inmediatamente a México.

Abren nueva línea de investigación

Godoy Ramos aseguró que el secuestro de Ismael Zambada García fue derivado del cambio de medida cautelar de prisión a Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” y señaló que, en caso de que autoridades estadounidenses hayan participado en la operación se estaría en tres situaciones graves:

Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, Un pacto al margen de la ley, Una mentira de un diplomático estadounidense.

La FGR informó que abrió una nueva línea de investigación y solicitó datos sobre la operación de FBI en el “secuestro” de “El Mayo”.

Vinculan secuestro de “El Mayo” con beneficios otorgados a Ovidio

Así también, Godoy Ramos señaló que, por la cercanía de los hechos, existen indicios de una posible relación entre esa operación y los beneficios otorgados por las autoridades estadounidenses a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En conferencia de prensa, la fiscal explicó que el 23 de julio de 2024 la FGR tuvo conocimiento de que Ovidio Guzmán, extraditado por México el 15 de septiembre de 2023, había sido incorporado al programa de testigos protegidos de ese país, esto a través de reportes de medios de comunicación y de representaciones mexicanas en Estados Unidos.

Godoy Ramos indicó que la secuencia de acontecimientos permite inferir, por su proximidad temporal, posibles vínculos derivados de relaciones familiares y de las organizaciones delictivas involucradas.

“Presumiblemente, el secuestro fue resultado del cambio de medida cautelar, aunado al hecho de la recepción de 17 familiares de Ovidio por parte del gobierno de ese país”, señaló.