Niega Saúl Monreal que respalde a grupos nazis

El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, provocó críticas en redes sociales luego de difundir un video en el que aparece cantando con una banda de rock, junto a uno de sus asistentes integrante del grupo musical, que vestía una playera con la esvástica nazi.

En el video, que publicó en sus cuentas personales, Monreal Ávila se muestra cantando mientras el guitarrista pronazi toca detrás de él, lo que le generó infinidad de comentarios negativos.

Responde a polémico video

El legislador zacatecano publicó el lunes otro video en el que aclara que no comparte ningún símbolo relacionado con el odio, la discriminación o la violencia, por lo que ya eliminó el polémico video de las redes sociales.

Saúl Monreal reconoció una omisión y descuido al no percatarse de dicha situación, por lo que ofreció disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas.

“Quiero decir con claridad que no comparto, respaldo ni promuevo ningún símbolo, expresión o postura relacionada con el odio, la discriminación o la violencia.

“Lamento que esta situación se haya polemizado, porque ese nunca fue el propósito de este espacio, que siempre ha buscado generar convivencia, cercanía con la gente”, puntualizó.

Informó que pidió a su equipo poner mayor atención a cualquier símbolo, mensaje o elemento que pudiera prestarse a malas interpretaciones o generar este tipo de situaciones nuevamente.