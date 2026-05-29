Niegan haber acordado con EE. UU. ataques conjuntos

Guatemala y Estados Unidos han acordado llevar a cabo ataques conjuntos contra organizaciones de narcotraficantes en el país centroamericano, según publicó ayer jueves el periódico estadounidense The New York Times. El gobierno de Bernardo Arévalo rechazó la versión.

El portavoz en funciones del Pentágono, Joel Valdez, indicó en un mensaje electrónico que el Departamento de Guerra no iba a “especular” sobre “futuras operaciones”, pero recordó que Guatemala forma parte del Escudo de las Américas, la alianza de seguridad y lucha contra el crimen que el presidente Donald Trump impulsó junto a otros 17 líderes de la región en marzo.

Estados Unidos ya está realizando de forma pública operaciones conjuntas con Ecuador, además de ejercicios conjuntos con países como El Salvador.

De acuerdo con el diario neoyorquino, el presidente Arévalo acordó los ataques con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, en una llamada la semana pasada.

“No existe ningún acuerdo”

El gobierno de Guatemala rechazó que haya acordado llevar a cabo ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos en su territorio.

“No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional”, aseguró el gobierno de Arévalo en un comunicado.

Según el desmentido, el ministro de Defensa, Henry Sáenz, solicitó por escrito a Hegseth “cooperación estadounidense en operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones del narcotráfico, como parte de una estrategia puesta en marcha desde 2024”.

Asimismo, el presidente Arévalo y sus ministros de Defensa y Relaciones Exteriores sostuvieron una “conversación telefónica” con Hegseth “confirmando los términos de la cooperación que ampara la solicitud”, añadió el texto.