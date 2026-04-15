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Ningún buque logra romper su bloqueo en Ormuz

Abril 15 del 2026
Ningún buque logra romper su bloqueo en Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que ningún buque ha logrado atravesar el bloqueo impuesto por este país a los puertos iraníes durante las primeras 24 horas de la operación.

Detalló que el despliegue naval y aéreo incluye a más de 10 mil efectivos y decenas de unidades militares movilizadas en la región para impedir el tránsito marítimo hacia y desde Irán.

Según el reporte militar, más de 10 mil marineros, infantes de marina y aviadores, junto con más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves, participan en la misión destinada a ejecutar el bloqueo marítimo, en el marco de la operación en curso en aguas del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

Las autoridades indicaron que seis embarcaciones mercantes acataron las instrucciones de las fuerzas estadounidenses y dieron la vuelta para regresar a puertos iraníes en el Golfo de Omán, sin que se registraran cruces exitosos del dispositivo de bloqueo.

La medida se aplica de forma imparcial a buques de todas las nacionalidades que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos los ubicados en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán.

Pese a la operación, el Comando Central señaló que se mantiene la libertad de navegación para los buques que transitan el estrecho de Ormuz con destino a o desde puertos no iraníes.

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