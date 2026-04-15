Ningún buque logra romper su bloqueo en Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que ningún buque ha logrado atravesar el bloqueo impuesto por este país a los puertos iraníes durante las primeras 24 horas de la operación.

Detalló que el despliegue naval y aéreo incluye a más de 10 mil efectivos y decenas de unidades militares movilizadas en la región para impedir el tránsito marítimo hacia y desde Irán.

Según el reporte militar, más de 10 mil marineros, infantes de marina y aviadores, junto con más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves, participan en la misión destinada a ejecutar el bloqueo marítimo, en el marco de la operación en curso en aguas del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

Las autoridades indicaron que seis embarcaciones mercantes acataron las instrucciones de las fuerzas estadounidenses y dieron la vuelta para regresar a puertos iraníes en el Golfo de Omán, sin que se registraran cruces exitosos del dispositivo de bloqueo.

La medida se aplica de forma imparcial a buques de todas las nacionalidades que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos los ubicados en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán.

Pese a la operación, el Comando Central señaló que se mantiene la libertad de navegación para los buques que transitan el estrecho de Ormuz con destino a o desde puertos no iraníes.