No cesa búsqueda de último trabajador de mina

Los cuerpos de rescate civiles y militares continúan con las maniobras para localizar el sitio exacto donde se encuentra atrapado desde hace 25 días el trabajador Isidro “N”, en la mina Santa Fe, en el poblado de Chele, municipio de el Rosario, Sinaloa, y poder extraerlo, posiblemente con vida.

El miércoles 25 de marzo pasado, el rompimiento de una de las presas de jales sorprendió a 25 mineros la inundación con agua y lodo los túneles. Solo cuatro de ellos no lograron salir a tiempo y quedaron atrapados, por lo que el Gobierno Federal puso en práctica un intenso operativo para su rescate.

Esperanza

Uno de los tres mineros rescatados, Francisco “N”, fue dado de alta del hospital de Mazatlán, donde fue internado y regresó con su familia.

Sobre el caso de Isidro “N”, que aún permanece bajo tierra desde hace 25 días, se tiene la esperanza de localizarlo y poder sacarlo con vida, por lo que se refuerzan los muros internos, por donde avanzan los cuerpos de rescate, los cuales tienen la confianza que por la ventilación que se tiene aún esté con vida.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se trabaja en forma ininterrumpida, tanto en la extracción del agua de los túneles como en el sistema de electrificación y reforzamiento de las paredes de los túneles, con una continua comunicación con los grupos de rescate que ingresan.