No dependerá de la CNTE fracaso de elección judicial

“El fracaso de las elecciones” del nuevo Poder Judicial, este próximo domingo 1 de junio, no dependerá de que los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levanten o no la huelga que mantienen desde hace 15 días en el corazón de la capital, aseguró Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9.

Adelantó que es muy probable que la protesta continúe y se radicalice previo a los comicios pues, según dijo, a los centistas no se les ha dado la oportunidad de tener un diálogo directo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y, las mesas de trabajo que han sostenido con el Gobierno Federal, no han dado respuesta favorable a sus peticiones.

“Clarificamos que los resultados de la elección del Poder Judicial no son responsabilidad de esta coordinadora nacional. Nosotros no estamos llamando a votar o a no votar, no somos corporativos. Cada uno de nuestros compañeros tiene una decisión y la va a ejercer en uno u otro sentido.

Queremos por eso hacer énfasis que no se nos puede responsabilizar del fracaso de una elección que no ha sido convocada en los mejores términos y que recientemente apenas están tratando de explicar de qué se trata. No tenemos nosotros ninguna responsabilidad en ese sentido y sí tenemos una opinión, y sí tenemos una posición, y sí la vamos a ejercer una vez que nuestra Asamblea Nacional defina lo conducente”, declaró el profesor.

Y en un nuevo día de protestas de la CNTE, maestros de diferentes estados de México salieron a las calles a manifestarse.

Este viernes 30 de mayo, continúan radicalizando sus acciones en busca de mejores condiciones labores, la abrogación de la Ley del Issste 2007 y llegar a acuerdos con el Gobierno Federal.

En Sonora, los docentes buscan un diálogo con el gobernador Alfonso Durazo a fin de que medie con el Gobierno Federal para lograr las demandas del Magisterio.

Mientras que en Chiapas, unos 200 docentes iniciaron este viernes un bloqueo en la carretera de cuota de San Cristóbal de Las Casas a Tuxtla Gutiérrez para exigir la abrogación de la ley del Issste antes citada.

Y en Morelos, unos 200 maestros de la CNTE, tomaron las calles para exigir un incremento salarial digno, eliminación de la reforma educativa 2019, el reconocimiento pleno de la jubilación por años de servicio, así como la eliminación de las Afores como modelo privatizador.