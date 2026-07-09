No era nuestro avión, ni piloto, responde Ken a CSP

Después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó si el exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, mintió acerca del caso de Ismael “El Mayo” Zambada, dicho funcionario estadounidense respondió a la mandataria federal.

A través de sus redes sociales, Salazar mencionó que en su momento, junto al fiscal Merrick Garlan, comunicó de las detenciones de Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“La presidenta Claudia Sheinbaum ha preguntado: ¿quién dijo la verdad? Permítanme responder con claridad: El fiscal general Merrick Garland y yo comunicamos al gobierno mexicano, tanto en nuestras declaraciones públicas como el 25 y 26 de julio de 2024, las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán.

“Comunicamos al gobierno mexicano que no se trataba de nuestro avión, ni de nuestro piloto, ni de nuestra operación. La verdad es la verdad”, escribió.

El exembajador aprovechó con el fin de promocionar su próximo libro “Borderlands: My Fight for an Inclusive America”, en el cual aborda dicho tema en el capítulo “La puerta se cierra”.

Presenta libro

“Borderlands trata sobre la urgencia de crear una Nueva Alianza Norteamericana que aborde los desafíos económicos, de seguridad y climáticos de Norteamérica. Es un mensaje que espero sea adoptado por los pueblos de Estados Unidos, México y Canadá”, aclaró.