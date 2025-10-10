No impulsé trato para recibir el Nobel de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que no impulsó el acuerdo de paz entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza para ganar el Premio Nobel, sino que lo hizo “por la humanidad”, a un día de que el comité anuncie el ganador del galardón.

Cuestionado por la prensa en la Casa Blanca sobre sus expectativas de para hacerse con ese reconocimiento, Trump afirmó que ya son ocho guerras las que ha logrado detener, incluida la de Gaza, algo que “no había pasado antes”, pero negó que busque activamente el premio.

“No hice esto por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad”, afirmó.

“Sé esto: que nadie en la historia ha resuelto ocho guerras en un periodo de nueve meses, y he detenido ocho guerras, eso nunca había sucedido antes” , señaló el mandatario.

Sin embargo, dijo, en alusión al Comité del Nobel, “ellos tendrán que hacer lo que hacen, lo que hagan está bien. Sé esto: No lo hice por eso [por ganar el Nobel]. Lo hice porque salvé muchas vidas”.

Líderes mundiales elogian a Trump por acuerdo

Por lo anterior, varios líderes mundiales emitieron el jueves una ola de declaraciones elogiando a Israel y Hamas por aceptar la primera fase de un acuerdo de alto el fuego, y muchos también elogiaron al presidente Donald Trump por el papel de su administración en la intermediación del acuerdo.