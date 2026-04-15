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No me voy de Morena, salvo que lo pida la presidenta

Abril 15 del 2026
No me voy de Morena, salvo que lo pida la presidenta

Ante los rumores de su salida, Luisa María Alcalde Luján descartó abandonar la dirigencia nacional de Morena y aclaró que la única razón por la que dejaría el cargo sería por un llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de un video en redes sociales, sostuvo que “en Morena tenemos un movimiento fuerte y unido y por mi parte seguiré al frente de Morena y la única razón por la que dejaría esta responsabilidad, como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación”.

Además, acusó que “desde hace semanas la derecha no ha dejado de difundir rumores y calumnias. Qué si la presidenta está inconforme con la dirigencia del partido, que si hay divisiones y pleitos, que si hay malos resultados o malos manejos”.

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