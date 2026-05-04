No vamos a agachar la cabeza para defender la patria

A 20 años de la represión en San Salvador Atenco, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno defiende la soberanía, la independencia, la justicia social y la democracia, además que su gobierno no agacha la cabeza para defender la patria.

Al encabezar el Plan de Justicia para Atenco y la Montaña, segunda restitución de tierras, la mandataria aseguró que jamás habrá represión como la que se vivió hace dos décadas en Atenco.

Declaró que donde antes hubo “entreguismo al extranjero, hoy hay defensa de la soberanía nacional”.

Esto, en el marco de la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua y de las acusaciones de Estados Unidos al gobernador Rubén Rocha Moya por nexos con el narco.

“Los que piensan que agachando la cabeza se sirve a la patria, están muy equivocados. Las mexicanas y los mexicanos siempre tendremos la frente en alto como nos enseñaron los grandes luchadores de nuestro país”, declaró.

Ya no más despojo

Recordó que el movimiento al que pertenece siempre rechazó el aeropuerto de Texcoco “sobre el despojo de las tierras a los campesinos”.

“Defendemos la soberanía, defendemos la independencia de México, defendemos la justicia social, defendemos la libertad de las y los mexicanos y defendemos la democracia (...).

“Tengan la certeza, hoy y siempre, que nunca vamos a traicionar, que siempre vamos a estar cerca, que vamos a escuchar, que vamos a estar cerca del pueblo (...)”, declaró.

Acusó que en 2006 se buscaba hacer al Aeropuerto de Texcoco bajo el gobierno panista de Vicente Fox y el estatal del priista Enrique Peña Nieto.

Recordó que en la administración del expresidente López Obrador se votó popularmente para que el nuevo aeropuerto se construyera en Santa Lucía.

“Donde hubo despojo, hoy hay restitución de tierras; donde hubo corrupción, hoy nos presentamos ante ustedes con honestidad; donde hubo cerrazón, hoy hay diálogo; donde hubo gobiernos de la oligarquía, hoy hay gobiernos del pueblo; donde hubo represión, hoy hay diálogo, hoy hay reconocimiento, hoy decimos con claridad: Nunca más”, dijo.