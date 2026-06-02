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NacionalNación

Nueva causal de nulidad electoral da incertidumbre

Junio 02 del 2026
La organización continuará participando en el análisis técnico de las reformas que impacten al sistema democrático mexicano. Cortesía
La organización continuará participando en el análisis técnico de las reformas que impacten al sistema democrático mexicano. Cortesía

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), externó su preocupación por la reciente reforma constitucional que incorpora como causal de nulidad de una elección la acreditación de actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales, al advertir que la medida compromete la certeza jurídica y podría generar conflictos postelectorales.

En un comunicado, la organización señaló que la defensa de la soberanía nacional y la protección de la independencia de los procesos electorales son objetivos legítimos en toda democracia. Sin embargo, subrayó que las reglas que determinan la validez de una elección deben apegarse a los más altos estándares de legalidad, objetividad y seguridad jurídica.

Dudas

La BMA sostuvo que la nueva causal de nulidad plantea dudas sobre su alcance, definición y aplicación práctica, debido a que conceptos como “intervención” o “injerencia extranjera” pueden resultar ambiguos y abarcar conductas de naturaleza diversa.

Recordó que la experiencia constitucional mexicana ha establecido que las causales de nulidad electoral deben interpretarse de manera estricta y sustentarse en parámetros objetivos que permitan acreditar con claridad una afectación grave, determinante y directamente vinculada con el resultado de los comicios.

Litigios prolongados

Asimismo, advirtió que normas imprecisas pueden derivar en litigios prolongados, disputas postelectorales y una disminución de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Por ello, hizo un llamado para que la legislación secundaria establezca definiciones precisas, objetivas y verificables sobre los supuestos que podrían constituir injerencia extranjera en los procesos electorales.

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