Nuevo ataque de Israel deja 19 muertos en Líbano

La tregua en Líbano es ya solo parcial e ilusoria, una “fragilidad” que se desmorona cada día: como el edificio que albergaba a tres familias desplazadas en Saksakiye, cerca de Sidón, alcanzado por un ataque israelí en el que también murieron un bebé de seis meses, un niño de dos años y otro de 11. Otras cuatro personas figuran entre los muertos, casi seguramente familiares, mientras aún se excava desesperadamente entre los escombros en busca de sobrevivientes.

Son al menos 19 las personas asesinadas en las últimas 24 horas, según un balance de medios panárabes, a las que se suman más de 30 muertos el viernes.

Los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel se intensificaron durante la jornada, apuntando contra estructuras en nueve aldeas del sur libanés y otros objetivos mucho más allá del río Litani, que Israel impuso manu militari como nueva frontera.