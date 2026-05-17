Obesidad y estrés están disparando el cáncer en México

El consumo de alimentos ultraprocesados, la obesidad y el estrés figuran entre los factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades como el cáncer —que en México suma alrededor de 195 mil nuevos diagnósticos anuales— y la demencia, que afecta aproximadamente al 14.2 por ciento de los adultos mayores.

Los hallazgos de un conjunto de investigaciones científicas desarrolladas durante más de una década han revelado que la obesidad, la alimentación ultraprocesada y el estrés actúan en conjunto y pueden alterar profundamente el equilibrio del cuerpo.

La investigadora de la Universidad Veracruzana (UV), Deissy Herrera Covarrubias ha desarrollado una línea sistemática integrada por nueve estudios científicos enfocados en descubrir la relación entre obesidad, estrés, comportamiento sexual y salud prostática y cognitiva.

Además -afirmó Herrera Covarrubias-, estos hallazgos podrían contribuir al desarrollo de estrategias de intervención preventiva basadas en la nutrición y la regulación del estrés, capaces de reducir riesgos y modificar consecuencias futuras sobre la salud.

Más allá del peso corporal

Comer constantemente frituras, pastelillos, chocolates, refrescos, comida rápida, embutidos y botanas industrializadas —las cuales forman parte de las dietas llamadas tipo cafetería— no solo afecta el peso corporal, sino también el funcionamiento del cerebro y del organismo en general.

La evidencia científica, advierte que los efectos de estas dietas van mucho más allá del riesgo cardiovascular: aumentan la vulnerabilidad de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como la demencia y el Alzheimer.

“La obesidad se trata de una enfermedad compleja relacionada con la acumulación de grasa que afecta de manera integral al organismo. La obesidad impacta el funcionamiento del cerebro, altera las hormonas y la conducta, además de incrementar el riesgo de desarrollar múltiples enfermedades, entre ellas distintos tipos de cáncer”.