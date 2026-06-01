Ocultos entre jícamas, decomisan 916 kilos de metanfetamina en Durango

Tras una denuncia anónima, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en flagrancia a un hombre que conducía un tractocamión acoplado con caja refrigerante cargado con jícamas, en el que transportaba 916 kilos de metanfetamina.

Los trabajos de seguimiento a la denuncia permitieron realizar la indagatoria radicada en la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Durango, y posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron a las inmediaciones de la carretera León Guzmán del municipio de Gómez Palacio, Durango.

Detenido

En el lugar, los efectivos detuvieron a Manuel “N”, incautaron la unidad donde viajaba, en la que además transportaba jícamas y, entre 369 cajas y contenedores de plástico, se encontró la droga en un compartimento oculto debajo de una caja refrigerada acoplada al tractocamión.

Proceso

El vehículo procedía de Nayarit, con destino a la ciudad de Tijuana, Baja California.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la FGR para continuar y definir lo que a derecho corresponda por la probable comisión del delito contra la salud.