Ofensiva rusa en Ucrania deja 21 muertos

Un ataque ruso contra Ucrania en la madrugada del martes dejó al menos 21 muertos, 15 de ellos en la ciudad de Dnipró, según informó Kiev, que volvió a pedir urgentemente a Estados Unidos sistemas de defensa antiaérea.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, había advertido en los últimos días de un posible ataque masivo por parte de Rusia, después de que Moscú pidiera a las embajadas extranjeras en Kiev que desalojaran.

Varias horas después de los bombardeos, los equipos de rescate seguían recuperando cuerpos entre los escombros de edificios dañados. Los heridos se cuentan por decenas.

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, reportó seis muertos y 66 heridos en Kiev. En Dnipró (este), el balance se elevó a 15 muertos, entre ellos dos niños, según las autoridades locales.

“Si Ucrania no está protegida contra misiles balísticos y otros proyectiles, estos ataques continuarán”, declaró el presidente ucraniano en redes sociales.