Ofrecen 100 mp por ubicar a jefe de escolta de Manzo

La Fiscalía de Michoacán anunció que mantiene activa la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, relacionado con el homicidio de Carlos Manzo.

La FGE indicó en ese sentido que ofrece una recompensa de 100 mil pesos por información útil que los lleve a la localización de quien fuera director de Seguridad Pública y posteriormente jefe de escoltas del alcalde de Uruapan, asesinado el pasado 1 de noviembre.

Al tomar la alcaldía de Uruapan, la viuda de Carlos salió a la defensa pública del coronel militar en retiro y del resto de los escoltas que traía su esposo, tras los indicios de su participación en el asesinato del presidente municipal independiente.

No así Juan Manzo Rodríguez, hermano de la víctima, quien incluso, ayer miércoles, celebró la publicación del acuerdo de recompensa para intensificar la búsqueda de Jiménez Miranda.