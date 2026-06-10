ONGs exigen priorizar temas en México previo al Mundial

Más de 100 organizaciones y redes de la sociedad civil de México y de Estados Unidos demandaron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum atender problemáticas como las más de 133 mil personas desaparecidas, las deportaciones masivas, el desplazamiento forzado y la crisis ambiental, al considerar que estos temas requieren atención prioritaria frente a las inversiones multimillonarias destinadas a la Copa del Mundo 2026, para la cual se han anunciado hasta 2 mil millones de pesos en infraestructura y el despliegue de 100 mil elementos de seguridad.

A dos días de la inauguración del Mundial, activistas de Greenpeace México desplegaron una manta de 21 metros de largo a 60 metros de altura en la Estela de Luz para visibilizar, junto con más de un centenar de organizaciones, diversas problemáticas sociales y ambientales que, señalaron, han quedado relegadas frente a los preparativos del evento deportivo.