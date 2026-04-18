Papa León XIV afirma que el mundo anhela la paz

Se necesitan unos instantes para destruir y toda una vida para reconstruir. Y todo esto depende de los “señores de la guerra”, “un puñado de tiranos” en el mundo. El papa León XIV, en Camerún, sigue hablando de paz y mira al continente de los conflictos olvidados: África. Hay al menos treinta conflictos activos, según los últimos datos de Oxfam.

Pero León XIV se dirige sobre todo al mundo amenazado por unos pocos líderes que a menudo “manipulan las religiones y el nombre mismo de Dios para sus objetivos militares”. Estas palabras siguen inquietando a los estadounidenses: “Tengo derecho a discrepar con el Papa. No tengo objeción a que el Papa diga lo que quiera, pero puedo discrepar”, reiteró el presidente estadounidense Donald Trump.

Este clima también propició una falsa amenaza de bomba en la casa del hermano del Papa, John Prevost (no Louis, a quien el magnate ha elogiado recientemente llamándolo “brujo”), que vive en las afueras de Chicago.

El Papa no se amilana; al contrario, alza la voz cuando habla de paz y utiliza un lenguaje directo, fuera de las normas eclesiásticas, porque “todos los hombres y mujeres anhelan la paz, la libertad y la justicia”, y “cada gesto de solidaridad y perdón, cada iniciativa caritativa, es un bocado de pan para la humanidad necesitada”, dijo en la misa de hoy en Duala, el centro económico y financiero del país, donde las profundas desigualdades son palpables, con el puerto, el tráfico de contenedores y las chabolas construidas con ladrillos, barro y techos de hojalata.

Aquí, algunos cenan vino francés, mientras que otros llegan al final del día con una ración de arroz y poco más.