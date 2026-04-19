Papa no tiene intención de debatir con Trump

El papa León XIV descartó tener interés en debatir con el presidente estadounidense, Donald Trump, en declaraciones a los periodistas a bordo del avión papal que cubría el trayecto de Yaundé a Luanda, en el marco de su gira por África.

En ese sentido, explicó que los discursos que está pronunciando en África fueron preparados, en algunos casos, con casi dos semanas de antelación, “mucho antes de que el presidente de los Estados Unidos hiciera comentarios sobre mí y el mensaje de paz que promuevo”.

“Sin embargo, se interpretó como si estuviera intentando discutir con el presidente, lo cual no es para nada mi interés. Así que continuemos nuestro camino, continuemos proclamando el mensaje del Evangelio para ‘promover la fraternidad’”.