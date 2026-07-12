Particulares agreden a cuatro periodistas

Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, condenó las agresiones contra cuatro periodistas por parte de particulares, presuntamente vecinos de la colonia Graciano Sánchez ubicada en Boca del Río, Veracruz, quienes, de acuerdo al testimonio de las víctimas, los amenazaron y agredieron de manera verbal durante la cobertura de un operativo de cateo.

Hechos

De acuerdo con la ONG, los periodistas Sergio Aldazaba, del medio Imagen Veracruz, así como Manuel Monroy, Víctor Yáñez y Rubén Santos, del medio Veracruz en Alerta, fueron amenazados y amedrentados el pasado 1 de julio cerca de las 21:00 horas.

Sergio Aldazaba y Manuel Monroy contaron que el día de la agresión, las autoridades concluyeron el operativo y se retiraron, por lo que ellos se quedaron en la colonia para documentar y recabar testimonios, sin embargo, las personas que se encontraban en el lugar respondieron con agresiones verbales y amenazas físicas.

Alerta

Veracruz en Alerta compartió en sus redes sociales que los comunicadores se encontraban bien y narró que un grupo de más de 15 personas los agredió.