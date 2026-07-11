Pato Merlín y su familia ya tienen casa

Karla Gómez, dueña del famoso pato “Merlín” que se volvió la mascota no oficial del Mundial de Futbol, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su apoyo para tener un lugar donde habitar en la Ciudad de México.

En un enlace a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la comerciante de aguas celebró: “¡Ya tenemos casa!”.

Contó Karla Gómez que vivía con sus hijos en un local en la zona Centro de la Ciudad de México, y expresó que la presidenta se le puso en su camino para mejorar su vida y la de su familia con vivienda.

“Hoy estoy más tranquila porque mis hijos estamos durmiendo ya en otro lugar. Estamos bien, ya no estamos vulnerables”, comentó.

Así también, el pato Merlín, ya tiene su billete conmemorativo de la Lotería Nacional, el cual fue develado por la titular de la institución, Olivia Salomón.

La Lotería Nacional detalló que la imagen del pato quedó impresa a través del billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2891 y busca representar la memoria colectiva y la identidad nacional.