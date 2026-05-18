Pemex es una amenaza para la economía: PRI

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en San Lázaro, aseguró que la crisis financiera provocada por Morena en Petróleos Mexicanos (Pemex) es una de las principales amenazas para la economía nacional, debido al endeudamiento creciente y las pérdidas millonarias, además de que evidencia la falta de resultados de la política energética de Morena.

“Por culpa de Morena, Pemex está arrastrando a las finanzas públicas. Lo más grave es que mientras la empresa pierde dinero y aumenta su deuda, el país tampoco crece económicamente y eso termina afectando a millones de familias mexicanas”, denunció.

Durante el programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, explicó que Pemex reportó pérdidas por 46 mil millones de pesos en el primer trimestre del año, además de mantener una deuda financiera de largo plazo cercana a 79 mil millones de dólares, más 20 mil 700 millones que le debe a proveedores, es decir, casi 100 mil millones de dólares, y una reducción constante en sus reservas petroleras.

Moreira sostuvo que los malos manejos de Morena han deteriorado Pemex y está generando desconfianza internacional y presiones sobre las finanzas nacionales. Recordó que S&P Global Ratings redujo la perspectiva crediticia de México de estable a negativa y tomó medidas similares con Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y diversas instituciones financieras.

Añadió que mientras el Gobierno Federal destinará cerca de un billón de pesos a programas sociales, el pago de intereses de la deuda pública alcanzará aproximadamente 1.8 billones de pesos este año.