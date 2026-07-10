Personas trans protestan con pintas en Segob

Personas trans y no binarias protestaron con destrozos, pintas y quemas después de que afirmaron que la Secretaría de Gobernación (Segob) canceló una reunión programada para este jueves 9 de julio con la intención de revisar peticiones en materia de salud, vivienda, educación y derechos humanos, entre otras.

Al interior de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, elementos de la Guardia Nacional (GN) intentaron repeler esta protesta por medio de extintores y una manguera con agua, la cual arrojaron contra manifestantes y periodistas que cubrían dicha manifestación.

Daños

Con dirección a Avenida Insurgentes y Reforma, hicieron algunas pintas y causaron destrozos, como romper cristales en espacios publicitarios y mobiliario urbano.

Además, quebraron unos semáforos para peatones frente al Senado de la República, a la par que en la Torre Bienestar pintaron algunas consignas y rompieron vidrios.