Pide activista ayuda a El Chapo para hallar a su hijo

La activista Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, hizo pública una carta dirigida a Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la que le suplica que revele información sobre el paradero de su hijo Alejandro Guadalupe, desaparecido desde 2015.

En su mensaje, la buscadora apela a la empatía del exlíder criminal, quien actualmente cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, bajo condiciones de aislamiento extremo.

Flores señala que decidió escribir la carta tras conocer que Guzmán solicitó mejores condiciones de vida, por lo que le pide ser “solidario, empático y sensible” con las madres que buscan a sus hijos desaparecidos.

“Le suplico que nos diga dónde están, que nos ayude a recuperarlos”, expresa en el texto, donde asegura que su hijo fue privado de la libertad por un grupo de hombres presuntamente vinculados al cártel que encabezaba Guzmán.

Ceci Flores afirma que ha dedicado más de una década a buscarlo, incluso excavando con sus propias manos en distintos puntos del país.

“Las personas que se llevaron a Alejandro trabajaban para el cártel del Chapo en el 2015.

A mi hijo se lo llevó ‘El Chava’, ‘El Chato’ y ‘El Mudo’ y al menos diez personas más y ellos refieren que trabajan para él”.

“Por lo cual yo me atrevo con mucho miedo, porque es el riesgo al que me enfrento, así como él mandó una carta pidiendo una vida digna, yo le mando esta carta pidiendo la dignidad de mi hijo y como humano tiene derecho de volver a casa y ser localizado y volver con su familia”, concluyó.