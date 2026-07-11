Pide CSP a agencias de EUA privilegiar coordinación

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo llamó al gobierno y a las agencias de seguridad de Estados Unidos a privilegiar la coordinación con las autoridades mexicanas, en lugar de actuar de manera unilateral o violando la soberanía, al sostener que esa estrategia solo genera más violencia.

Durante su conferencia matutina, la Sheinbaum Pardo aseguró que el caso de la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos es un ejemplo de los riesgos que implica una operación realizada sin informar al Estado mexicano, pues consideró que ello provocó una disputa interna en el Cártel de Sinaloa y un repunte de la violencia.

“Es mejor coordinarnos, es mejor colaborar, porque los resultados siempre son mejores cuando colaboramos que cuando se actúa de manera unilateral, incluso violando la soberanía”.

La presidenta cuestionó además las versiones ofrecidas por autoridades estadounidenses sobre el ingreso de Zambada y Joaquín Guzmán López a ese país. Recordó que mientras una versión sostiene que ambos llegaron por su cuenta a la frontera, otra, atribuida al FBI, presentó la aeronave utilizada como parte de una operación de esa agencia.

Alistan detalles sobre piloto que trasladó a “El Mayo”

Y sobre el caso del piloto de la aeronave que trasladó a “El Mayo”, la gobernante indicó que el próximo martes, el gabinete de Seguridad podría dar más información, o la Fiscalía General de la República

Pide a la FGR informar sobre resolución de Gilda Lozoya

En otro tema, la mandataria pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) informar de forma pública sobre la resolución judicial que permitió a Gilda Susana Lozoya Austin continuar en libertad provisional su proceso penal por el delito de lavado de dinero, al señalar que corresponde a la institución explicar el estado del caso.

“Tiene que informar la Fiscalía, en este caso”, respondió Sheinbaum, quien reveló que ya solicitó a la dependencia un reporte sobre el asunto.

Por otra parte, la mandataria resaltó que las piezas arqueológicas que han sido repatriadas al país incluso son devueltas a sus comunidades de origen, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), desde la llegada de la Cuarta Transformación se han recuperado 17 mil 878 bienes culturales, de los que tres mil 716 corresponden al año y nueve meses del periodo de la jefa del Ejecutivo federal.

Claudia rechaza que exista una SCJN contra empresarios

En otro tema, Sheinbaum Pardo dijo que no hay una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “contra empresarios”, sino de justicia.

“Todavía estamos en el proceso de transición del cambio de las leyes del Poder Judicial”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esto, ante la anulación de crédito fiscal a favor de Femsa, la mandataria federal indicó que con la elección judicial se planteó que la justicia sea más expedita sin largos procesos.

Asegura que México quiere recuperar relación con Perú

Así también, la presidenta externó la intención de retomar las relaciones con Perú, después de que la mandataria electa de ese país, Keiko Fujimori, externó estar a favor de un acercamiento.

Celebró que un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que la detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue arbitraria y pidió al Estado peruano ponerlo en libertad de inmediato.

¿Otro Mundial en el 2038? Esto dijo Claudia

Claudia Sheinbaum Pardo dijo que ya circula, en redes y medios, una propuestas para que el país vuelva a albergar el Mundial en 2038 y aseguró que esto es debido al éxito de la organización, principalmente, por la afición y a la hospitalidad de los mexicanos.

La mandataria federal dijo haber leído las peticiones que comenzaron a difundirse en redes sociales y algunos medios para que México busque de nueva cuenta la sede mundialista, en el marco de la rotación de la FIFA entre confederaciones.

“Por supuesto, en los estadios existe la infraestructura, porque hay mucha afición al futbol. Pero también la recepción y lo que significa venir a México”, señaló.

Reconoce labores en Venezuela

Más tarde, Claudia Sheinbuam reconoció al Agrupamiento Yumare de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el cual regresó de brindar apoyo por los sismos de 7.2 y 7.5 en Venezuela, ocurridos el pasado 24 de junio, donde rescataron 92 cuerpos, dos personas con vida y dos perros de entre los escombros.

Durante la recepción de este Agrupamiento en la Base Aérea Militar No.1 de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México, la mandataria federal expresó que “la paz se construye con actos concretos de solidaridad”.

Al declarar que la misión honra el nombre del país, externó su agradecimiento al gobierno y al pueblo venezolano “por el cariño” con el que recibieron a las Fuerzas Armadas, y por el gesto de entregar a la cachorra Laika como símbolo de amistad entre ambas naciones.