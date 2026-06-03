Pide CSP a Johnson respetar asuntos internos del país

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, respetar los asuntos internos del país y limitar su actuación al ámbito de la coordinación bilateral.

Lo anterior a que el diplomático señaló que la lucha contra los cárteles del narcotráfico debe ser un esfuerzo conjunto y no convertirse en un debate político, esto un día después del informe de rendición de cuentas que hizo la jefa del Ejecutivo en el Monumento a la Revolución en el que llama a los mexicanos a defender la soberanía nacional.

Durante su conferencia matutina de ayer martes, la mandataria coincidió en que ambos países deben trabajar coordinadamente para enfrentar problemas compartidos, como la violencia generada por la delincuencia organizada, pero subrayó que el embajador deben abstenerse de opinar sobre temas internos.

Sin embargo, recordó que la política exterior mexicana se rige por los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención, por lo que los embajadores deben conducirse con respeto a la soberanía de las naciones donde desempeñan sus funciones.

Acusa que buscan desprestigiar sistema de salud

En otro tema, Sheinbaum reveló que creyó una noticia falsa sobre la presencia de ratas en un Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Obregón, Sonora. Ante esto, acusó una campaña de mentiras que busca desacreditar al sector salud.

Aseguró que va avanzando muy bien la modernización del sistema de salud mexicana, especialmente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), IMSS-Bienestar e IMSS, aunque reconoció que todavía faltan acciones.

Así también, resaltó que el Gobierno de México innova y transforma la atención a la salud en el IMSS, Issste e IMSS Bienestar con la compra de los equipos más modernos del mundo, además de que este año, como parte del Servicio Universal de Salud, el objetivo es que todos los Centros de Salud cuenten con conexión a internet para implementar el Expediente Digital.

Niega que se haga propaganda con etiquetado de medicinas gratis

Por otra parte, la mandataria descartó que se busque hacer propaganda con el etiquetado de medicamentos adquiridos por el Gobierno Federal. Señaló que la leyenda: “Este medicamento es gratuito y pertenece al sector salud” se imprimirá directamente en los empaques para evitar robos y venta de medicinas gratuitas.

“Empezaron con una campaña algunos de que queríamos hacer propaganda en los paquetes de medicamentos. No, sencillamente que se sepa que vienen del sector salud, que fueron comprados con el recurso público y que son entregados de manera gratuita y que nadie haga negocio con ello” , explicó.

Descarta “vigilancia a cada funcionario”

Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el Operativo Enjambre que derivó en la detención de dos presidentes municipales y otros funcionarios mantienen en la mira a autoridades de diversos ayuntamientos de la entidad.

La presidenta señaló que corresponde a la FGR informar sobre el avance de las investigaciones relacionadas con el Operativo Enjambre, y aclaró que no hay vigilancia sobre cada funcionario sino que se deriva de denuncias ciudadanas.

Sheinbaum explicó que las investigaciones contra funcionarios públicos no surgen de una vigilancia sistemática por parte del Gobierno Federal, sino de denuncias ciudadanas o de elementos que puedan ser detectados por las instituciones de seguridad.