Pide México a Israel la liberación de tres mexicanas

El canciller Roberto Velasco pidió a Israel la libertad de las mexicanas Paulina del Castillo, Sol González y Violeta Núñez, mexicanas detenidas rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 19 de mayo en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que una embarcación en la que viaja el connacional Al Matuasem Flores estaba siendo interceptada.

Destacó que hay varias reuniones con las familias de las y los connacionales, así como con representantes de lo Flotilla mexicana. También recalcó que hay comunicación con embajadores para brindar la asistencia que sea requerida.

El titular de la SRE recalcó a Israel respeto a los derechos humanos, trato digno y que se liberen para que puedan regresar a nuestro país: “Así lo vamos a seguir haciendo para que puedan estar en casa”.