Pide TJA a Congreso destituir a dos ediles

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Morelos solicitó formalmente al Congreso del Estado la separación del cargo y la inhabilitación para ocupar cargos de los presidentes municipales de Tlaquiltenango y Xoxocotla. La medida responde a una orden federal derivada de una resistencia absoluta y desacato sistemático a sentencias judiciales que rebasan cinco años de antigüedad.

El magistrado del TJA, Guillermo Arroyo, confirmó que las notificaciones legales fueron entregadas a la Mesa Directiva y a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Poder Legislativo, y consideró que la intervención del Congreso es obligatoria por tratarse de funcionarios electos por el voto popular, a quienes el tribunal no puede remover de manera directa.

El origen del conflicto legal radica en juicios de pensiones promovidos por ciudadanos y radicados en la Tercera Sala del TJA, y a pesar de que los ayuntamientos recibieron condenas definitivas para ejecutar los pagos, los alcaldes implementaron tácticas dilatorias para prolongar los juicios y evadir el cumplimiento de las resoluciones.