Piden detención con fines de extradición de Rocha

Después de que se informó que se presentaron cargos penales en Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha y otras nueve personas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el martes se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del gobierno de Donald Trump.

Indicó que de acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se evalúen estad solicitudes conforme a la legislación mexicana.

La SRE apuntó que en los tratados vigentes hay “provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información”, por lo que se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una investigación para determinar si hay datos de prueba que sostengan la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios.

En un mensaje a medios, Ulises Lara López, vocero de dicha institución, respondió que se analizará la investigación recibida del Departamento de Estado con la finalidad de ver si existen los elementos probatorios necesarios para detener y extraditar al vecino país del norte al mandatario estatal morenista y los jefes policiacos señalados.

¿Los Chapitos ayudaron a la elección de Rocha Moya?

Por lo anterior, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros cargos y exfuncionarios del estado mexicano de delitos de narcotráfico y posesión de armas.

En específico, en la acusación se detalla que en 2021 Rocha Moya se reunió con líderes de “Los Chapitos”.

“A inicios de 2021, aproximadamente, Rubén Rocha Moya, el acusado, estaba en campaña para ser gobernador de Sinaloa”, se menciona en la acusación. “Alrededor de ese tiempo, y antes de su elección en o alrededor de junio de 2021, Rocha Moya se reunió con los entonces líderes del cártel, incluyendo a Iván y Ovidio”.

Según la acusación, “en la reunión (...) Iván y Ovidio prometieron que los Chapitos asegurarían que Rocha Moya ganara la elección para gobernador. A cambio, Rocha Moya prometió a los líderes de los Chapitos que, de ser elegido, aseguraría que funcionarios afines al tráfico de drogas de los Chapitos fueran colocados en posiciones de autoridad en el gobierno de Sinaloa”.

Además, los líderes de la organización ordenaron de manera directa a sus miembros y a los ciudadanos de Sinaloa que votaran por Rocha Moya para garantizar el resultado.

De acuerdo con el marco normativo de la Ley de Extradición Internacional, la cancillería turnó la información a la Fiscalía General de la República (FGR) para que evalúe la viabilidad jurídica de estas peticiones. No obstante, la SRE puntualizó que, tras una revisión preliminar, los documentos “no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas” y anunció que enviará un extrañamiento a la Embajada estadounidense por la filtración de esta información confidencial.

En este contexto de alta tensión, el periodista Carlos Loret de Mola compartió en sus redes sociales un fragmento de una entrevista histórica (21 de abril de 2021) que ha reactivado el debate sobre la postura del mandatario frente al crimen organizado.

El video difundido por Loret de Mola muestra al entonces candidato siendo cuestionado sobre un posible acercamiento con Ismael “El Mayo” Zambada o los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La respuesta, que hoy cobra una nueva relevancia ante las solicitudes de captura internacional, fue directa:

AMLO defendía a Rubén Rocha

El expresidente de México fue el principal promotor de Rocha Moya en su carrera a la gubernatura de Sinaloa.

En el marco de la Feria Internacional del Libro en Culiacán, el pasado 12 de noviembre de 2025, el sinaloense reconoció que su candidatura fue impuesta por el propio López Obrador, quien prefería a Rocha Moya para el encargo. Esto, dijo, se lo reveló el actual coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

Podría enfrentar cadena perpetua o 45 años de prisión

Por lo anterior, Rocha Moya podría ser sentenciado a cadena perpetua o a una pena mínima de 45 años de prisión, en caso de ir a juicio y ser declarado culpable de las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos por nexos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.