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Piden extender T-MEC por 16 años

Junio 03 del 2026
El secretario de Economía envió una misiva en la que pide mantener el acuerdo. Cortesía
El secretario de Economía envió una misiva en la que pide mantener el acuerdo. Cortesía

El Gobierno de México planteó a Estados Unidos y Canadá mantener el T-MEC por otros 16 años y pidió que en todo acuerdo se busque el “respeto mutuo, y en consenso” entre las tres naciones.

En una misiva dirigida a los socios de América del Norte dijo que la región registra beneficios por la existencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y “continuar este crecimiento económico solo se dará dando certidumbre a los inversionistas que buscan nuestra fortaleza de mercado”.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, envió una misiva en la que pide mantener el acuerdo y explica que según lo estipula el Artículo 34, párrafo siete del T-MEC 30 días antes de la revisión de dicho acuerdo, es decir, del primero de julio, las partes pueden presentar sus propuestas a los países socios.

La carta la dirigió al representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, y al presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y ministro responsable del Comercio entre Canadá y Estados Unidos.

T-MEC propicia estabilidad económica

Explicó que México realizó una consulta con el sector privado en torno al funcionamiento y beneficios del T-MEC entre el 17 de septiembre y el 18 de noviembre de 2025, periodo en el que además se realizaron 30 foros sectoriales y 32 foros estatales para robustecer el ejercicio.

Ebrard explicó que “los sectores consultados manifestaron su apoyo a la extensión del Tratado, reconocieron las ventajas del mismo, abogaron por la preservación del libre comercio y la eliminación de los aranceles contenidos bajo la Sección 232 y otras medidas no arancelarias, así como la importancia de fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro frente a los cambios globales y comerciales”.

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