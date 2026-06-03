Piden extender T-MEC por 16 años

El Gobierno de México planteó a Estados Unidos y Canadá mantener el T-MEC por otros 16 años y pidió que en todo acuerdo se busque el “respeto mutuo, y en consenso” entre las tres naciones.

En una misiva dirigida a los socios de América del Norte dijo que la región registra beneficios por la existencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y “continuar este crecimiento económico solo se dará dando certidumbre a los inversionistas que buscan nuestra fortaleza de mercado”.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, envió una misiva en la que pide mantener el acuerdo y explica que según lo estipula el Artículo 34, párrafo siete del T-MEC 30 días antes de la revisión de dicho acuerdo, es decir, del primero de julio, las partes pueden presentar sus propuestas a los países socios.

La carta la dirigió al representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, y al presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y ministro responsable del Comercio entre Canadá y Estados Unidos.

T-MEC propicia estabilidad económica

Explicó que México realizó una consulta con el sector privado en torno al funcionamiento y beneficios del T-MEC entre el 17 de septiembre y el 18 de noviembre de 2025, periodo en el que además se realizaron 30 foros sectoriales y 32 foros estatales para robustecer el ejercicio.

Ebrard explicó que “los sectores consultados manifestaron su apoyo a la extensión del Tratado, reconocieron las ventajas del mismo, abogaron por la preservación del libre comercio y la eliminación de los aranceles contenidos bajo la Sección 232 y otras medidas no arancelarias, así como la importancia de fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro frente a los cambios globales y comerciales”.